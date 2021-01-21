До 150-річчя Лесі Українки Національний банк випустить сувенірну срібну банкноту номіналом 200 гривень

До 150-річчя Лесі Українки Національний банк України 21 січня 2021 року випустить сувенірну банкноту зі срібла номіналом 200 гривень. Срібна банкнота відтворює дизайн оновленої банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року.

На ній зображено:

портрет Лесі Українки (1871 – 1913) – видатної української письменниці, перекладачки, фольклористки, громадської і культурної діячки (лицьовий бік);

в’їзну вежу Луцького замку (зворотний бік).

Сувенірна банкнота виготовлена Банкнотно-монетним двором Національного банку зі срібла 999,9 проби. Маса в чистоті – не менше 124,4 г, розміри: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж – 300 штук. Елемент оздоблення – голограма (відтворює оптично-змінний елемент SPARK у вигляді водяної лілії).

Реалізація сувенірної банкноти на першому етапі відбуватиметься через електронні аукціони на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ". Про проведення аукціонів буде повідомлено додатково.

Нереалізовані на електронних аукціонах сувенірні срібні банкноти надійдуть для продажу через інші канали реалізації нумізматичної продукції Національного банку України.

Источник: bank.gov.ua

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