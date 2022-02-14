До 19 февраля Нацполиция переходит на усиленный вариант несения службы

С 14 по 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

Что это значит на практике:

увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицахразвертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в страневзятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Необходимо это, в первую очередь, чтобы еще оперативнее реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Но при этом, акцентируют в полиции, усиленный режим – это не дополнительный повод для паники.

Агентство Телевидения Новости