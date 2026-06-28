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До Дня Конституції Синєгубова нагородили орденом Богдана Хмельницького

До Дня Конституції Синєгубова нагородили орденом Богдана Хмельницького

Президент України Володимир Зеленський відзначив голову Харківської ОВА Олега Синєгубова орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Відповідний указ №532/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента України.

У документі зазначено, що нагороду присвоєні за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов’язку.

На офіційному порталі Верховної Ради України вказано, що орден Богдана Хмельницького II ступеня – це державна нагорода України, що має три ступені (найвищий – I). Нею відзначають військовослужбовців та працівників силових структур за особисту мужність, самовідданість і хоробрість, виявлені під час захисту державного суверенітету та зміцнення обороноздатності України.

Агентство Телевидения Новости

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