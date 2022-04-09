До Києва прибули євродепутати з 11 країн, вони відвідають звільнені передмістя

В Україну прибули 35 членів парламентів із 11 країн, аби висловити підтримку нашій країні та допомогти вистояти у розв’язаній кремлем злочинній війні.

Про це заявив депутат Європарламенту, голова неформального об'єднання "United for Ukraine" Андрюс Кубілюс на спільному з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком брифінгу в Києві у суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В Україну прибули 35 членів парламентів з 11 країн. Нас усіх об’єднує бажання допомогти Україні у цій війні, яка насправді є злочинною і яку можна охарактеризувати як війну кремлівського неонацизму. Ми хочемо подякувати вам, тому що це не війна України, насправді це наша війна, і українці наразі борються за свободу всього світу», - сказав Кубілюс.

Він запевнив, що парламентарі-учасники неформального об'єднання "United for Ukraine" продовжуватимуть боротися за постачання Україні всіх видів озброєнь, впровадження усіх санкцій, включно з енергетичним ембарго на торгівлю з країною-агресором, надання Україні належного рівня гуманітарної допомоги, якнайшвидшу інтеграцію до ЄС, «план Маршала» та міжнародний трибунал для путіна і лукашенка.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поінформував, що європарламентарі в межах візиту до України відвідають сьогодні звільнені від російських загарбників передмістя Києва.

Як повідомляв Укрінформ, 8 квітня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відвідали Україну з візитом.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з керівниками ЄС та прем'єром Словаччини Едуардом Геґером відвідали Бучу на Київщині, де побачили наслідки злочинів, вчинених російськими військовими проти мирних людей.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»