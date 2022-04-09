Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:35
Просмотров: 50

До Києва прибули євродепутати з 11 країн, вони відвідають звільнені передмістя

До Києва прибули євродепутати з 11 країн, вони відвідають звільнені передмістя

В Україну прибули 35 членів парламентів із 11 країн, аби висловити підтримку нашій країні та допомогти вистояти у розв’язаній кремлем злочинній війні.

Про це заявив депутат Європарламенту, голова неформального об'єднання "United for Ukraine" Андрюс Кубілюс на спільному з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком брифінгу в Києві у суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В Україну прибули 35 членів парламентів з 11 країн. Нас усіх об’єднує бажання допомогти Україні у цій війні, яка насправді є злочинною і яку можна охарактеризувати як війну кремлівського неонацизму. Ми хочемо подякувати вам, тому що це не війна України, насправді це наша війна, і українці наразі борються за свободу всього світу», - сказав Кубілюс.

Він запевнив, що парламентарі-учасники неформального об'єднання "United for Ukraine" продовжуватимуть боротися за постачання Україні всіх видів озброєнь, впровадження усіх санкцій, включно з енергетичним ембарго на торгівлю з країною-агресором, надання Україні належного рівня гуманітарної допомоги, якнайшвидшу інтеграцію до ЄС, «план Маршала» та міжнародний трибунал для путіна і лукашенка.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поінформував, що європарламентарі в межах візиту до України відвідають сьогодні звільнені від російських загарбників передмістя Києва.

Як повідомляв Укрінформ, 8 квітня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відвідали Україну з візитом.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з керівниками ЄС та прем'єром Словаччини Едуардом Геґером відвідали Бучу на Київщині, де побачили наслідки злочинів, вчинених російськими військовими проти мирних людей.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Індія прагне стабілізувати економічні зв'язки з рф на фоні санкцій – Reuters
Сегодня 10:47    29
9 квітня працюватиме 10 гумкоридорів
Сегодня 10:45    28
Щодо ситуації на Харківщині станом на 9 квітня - Олег Синєгубов
Сегодня 10:32    76
Массовое выдворение «дипломатов» разрушит работу разведки рф: что известно
Сегодня 10:24    81
В Британии хотят возглавить процесс выдачи ордера на арест Путина
Сегодня 10:12    78
Шольц пояснив, навіщо вони з Макроном постійно телефонують путіну
Сегодня 10:02    116
Напівсанкції від ЄС та банківське питання: підсумки на економічному фронті 8 квітня
Сегодня 09:53    103
росія вбила в Україні 176 дітей
Сегодня 09:43    82
Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 9 апреля
Сегодня 09:40    106
Журналисты CNN нашли в Чернобыле радиоактивный паек оккупантов: "фонит" выше нормы в 50 раз
Сегодня 09:32    109
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 