До кінця 2021 р. повноцінно працюватимуть 600 реконструйованих амбулаторій та 200 приймальних відділень у лікарнях

“Мета децентралізації – не просто створення громад, необхідно створити сучасні умови життя для кожного мешканця в кожній ОТГ нашої країни”, – підкреслив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко під час виступу на Форумі “Україна 30. Децентралізація”, – Тому вкрай важливо забезпечити розвиток медичної інфраструктури в маленьких селах і селищах, щоб у людей був доступ до якісних медичних послуг саме там, де вони проживають”.

Під час виступу на Форумі Кирило Тимошенко поінформував, що наразі, в межах проєкту Президента України “Велике будівництво”, 118 приймальних відділень – з запланованих 200 – вже реконструйовані й оснащені новим діагностичним обладнанням; ще 83 приймальних відділення – юридично вводяться в експлуатацію і найближчим часом, протягом 1-2 місяців розпочнуть свою роботу.

Крім того, з державного бюджету на побудову та реконструкцію й оснащення амбулаторій було виділено 4,5 млрд грн. 449 медичних амбулаторій вже повноцінно працюють, реконструкція 151 амбулаторії – завершиться цього року.

Також Кирило Тимошенко анонсував запуск у 2022 р. проєкту з реконструкції обласних лікарень у кожному обласному центрі в країні. “Наше завдання – реконструювати усі відділення та корпуси усіх обласних лікарень: одну дитячу та одну дорослу лікарню в кожному обласному центрі”.

Наразі готується проєктно-кошторисна документація, будівництво розпочнеться наступного року. Орієнтовна вартість проєкту – 20 млрд грн з державного бюджету.

Источник: moz.gov.ua

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