До кінця цього року ще в 6 областях запрацюють 500 пересувних відділень Укрпошти, - Владислав Криклій

Національний поштовий оператор “Укрпошта” продовжує виконувати масштабну інвестиційну програму на цей рік. Відтак, до кінця 2020-го в населених пунктах ще 6 областей: Київській, Одеській, Херсонській, Закарпатській, Черкаській та Чернівецькій запрацюють 500 пересувних поштових відділень. Це дозволить забезпечувати сучасними та доступними послугами мешканців навіть найвіддаленіших куточків України.

На цьому наголосив Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час презентації пересувних відділень Укрпошти, яка відбулася сьогодні, 5 серпня, за участі Прем’єр-Міністра України Дениса Шмигаля.

“Зараз Укрпошта має понад 11 тисяч відділень, і такого покриття не здатний забезпечити жодний банк, аптека чи магазин в Україні. Пересувні відділення дозволяють надавати доступні поштові послуги навіть у найвіддаленіших куточках нашої держави, де проживає близько 10 млн людей. Вже 2 роки проєкт успішно функціонує у Чернігівській області. Там 130 авто для пересувних відділень обслуговують близько 1500 населених пунктів. І до кінця цього року ще у 6 областях запрацюють 500 таких відділень. У підсумку їх буде 630. Вдячний керівництву компанії та всій команді Укрпошти за те, що своєю діяльністю вони наближують комфортні послуги для населення, створюючи зручні та сучасні сервіси для кожного”, - зазначив очільник Міністерства.

Такі пересувні відділення обслуговують жителів населених пунктів з чисельністю населення до 2000 осіб і здатні надавати всі 100% послуг Укрпошти. Це передплата газет та журналів, доставка ліків і товарів за каталогами, а також фінансові послуги (виплата пенсій, сплата комунальних послуг, поштові перекази тощо).

Разом з Владиславом Криклієм, генеральним директором Укрпошти Ігорем Смілянським та представниками ЗМІ Денис Шмигаль оглянув нові придбані авто для пересувних відділень.

Відтак, всі вони мають підвищену вантажопідйомність і кліренс, а також гуму категорії С, що дозволяє виконувати свої функції як в погану погоду, так і в малопрохідній місцевості.

Кожна автівка є тримісною, обладнаною робочим місцем для листоноші, має тепло- та шумоізоляцію, кондиціонер і пічку для обігріву. Також наявний великий ізольований багажний відсік для посилок, система для сортування кореспонденції, вогнестійкий сейф і сумка-холодильник для доставки ліків.

У кожному населеному пункті розраховуватиметься оптимальний графік роботи пошти залежно від чисельності та потреб населення. Наприклад, у села з населенням до 100 жителів авто заїжджатиме 1 раз на тиждень, до 500 жителів – 2 рази на тиждень, до 1200 жителів – 3 рази, понад 1200 – 4-5 разів. Також в селах і селищах із більшим навантаженням працюватиме постійна листоноша. Це стосується навіть тих днів, коли авто Укрпошти не приїжджатиме.

Крім цього, проєкт пересувних відділень має низку плюсів і для самих працівників компанії, адже дозволяє заробляти на 70% більше, у комфортних умовах, зручно і безпечно. “Абсолютно всі співробітники, які працюють в області, де буде пересувне відділення, можуть долучитися до цієї роботи. Перехід до формату пересувних відділень дозволяє працювати на 0,8-1,0 ставки та заробляти у середньому на 70% більше, ніж до цього. До того ж, значно поліпшуються умови праці, щоб листоноші не долали великі маршрути з кореспонденцією, товарами чи грошима пішки або на велосипеді. Для цього тепер є комфортне сучасне авто”, - додав Владислав Криклій.

Відтак, до запровадження пересувних відділень у невеликих селах працювали стаціонарні поштові відділення, а хутори, де налічується всього кілька десятків жителів, обслуговували постійні листоноші. Завдяки пересувним відділенням листоношам не доведеться ходити до маленьких хуторів, адже тепер туди приїжджатиме сучасне авто з бригадою з трьох людей: листоноші, водія-супроводжувача та начальника пересувного відділення. Вони зможуть доставити все необхідне до домівок людей, допомогти оплатити комунальні послуги, оформити передплату, поповнити мобільний зв’язок тощо.

У більших населених пунктах також працюватимуть точки присутності, а авто пересувного відділення зможе доставити товари, ліки та інше, відвідати тих, хто не має можливості дійти до пошти.

Повністю проєкт буде реалізований до кінця 2021 року, коли понад 1800 пересувних відділень курсуватимуть всією Україною, а листоноші отримають нові смартфони чи планшети для покращення клієнтського сервісу та автоматизації усіх процесів.

Источник: mtu.gov.ua

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