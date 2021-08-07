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До кінця місяця буде завершений новий Центр управління польотами для українського супутника “Січ-2-30”

До кінця місяця буде завершений новий Центр управління польотами для українського супутника “Січ-2-30”

В України триває процес організації нового Центру управління польотами для українського супутника “Січ-2-30”. Крім того, проводиться організація і підготовка космічного апарату до запуску у грудні цього року.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defence Express.

Наразі проходять роботи, пов’язані з електричною та механічною ув’язкою українського супутника дистанційного зондування землі “Січ-2-30” та ракети-носія Falcon-9. Нині триває погодження Документа контролю інтерфейсів з ув’язки вітчизняного космічного апарату та американської ракети й вирішуються інші проблемні питання.

Відповідні дані оприлюднив на своїй сторінці Facebook Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, інформуючи про результати днями проведеної наради.

За його словами, КБ “Південне”, відповідно до деталізованого графіка, завершує роботи з тестування супутника “Січ-2-30”. Крім того, здійснюється відповідна робота з Міністерством оборони України щодо доставлення космічного апарту і наземного технологічного обладнання від ДП “КБ “Південне” до місця пуску ракети-носія компанії SpaceX у США.

Своєю чергою, триває підготовка наземного сегмента Національного центру управління та випробувань космічних засобів до запуску “Січ-2-30”. Ідеться про створення Центру управління польотами для управління супутника з орієнтовним терміном завершення робіт у серпень ц.р., доопрацювання програмного забезпечення та підсистеми інформаційного супроводження, а також підготовку персоналу.

Нагадаємо, про підписання контракту із виведення на орбіту космічного апарату “Січ-2-30” з європейською компанією ISILAUNCH, як уповноваженим підрядником компанії SpaceX, стало відомо у травні 2021 року.

Український супутник має бути запущений у грудні цього року ракетою Falcon-9 з майданчика SpaceX. Відповідний авансовий платіж за цим контрактом вже було проведено українською стороною.

До кінця місяця буде завершений новий Центр управління польотами для українського супутника “Січ-2-30”

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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