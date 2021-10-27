Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:44
Просмотров: 81

До кого звернутися, якщо ви стали свідком насильства над дитиною?

До кого звернутися, якщо ви стали свідком насильства над дитиною?

Продовжуємо говорити про запобігання насильства над дитиною. Якщо трапилося так, що Ви стали свідком насильства, перше питання, яке виникає, - «Куди звернутися за допомогою». У разі виникнення такого випадку, команда Мінсоцполітики підготувала пам’ятку.

До кого звернутися, якщо ви стали свідком насильства над дитиною?

До органів та установ, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, належать:

• служби у справах дітей;

• уповноважені підрозділи органів Національної поліції України;

• органи управління освітою, навчальні заклади, установи та організації системи освіти;

• органи охорони здоров'я, установи та заклади охорони здоров'я;

• центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

• суди;

• прокуратура;

• уповноважені органи з питань пробації.

До загальних служб підтримки постраждалих осіб належать:

• центри соціальних служб;

• притулки для дітей;

• центри соціально-психологічної реабілітації дітей;

• соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка);

• центри соціально-психологічної допомоги;

• територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

• інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги постраждалим особам.

До спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб належать:

• притулки та центри медико-соціальної реабілітації для постраждалих осіб;

• кол-центри з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;

• мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства особам та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі;

• заклади та установи, призначені виключно для постраждалих від домашнього насильства осіб та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі.

«Гарячі лінії» з питань запобігання та протидії домашньому насильству (усі дзвінки безкоштовні):

15-47 - урядова «гаряча лінія» для осіб, які постраждали від домашнього насильства;

116-123 (з мобільного); 0 800 500 335 - національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації;

116 111 (з мобільного); 0 800 500 225 - національна «гаряча лінія» для дітей та молоді;

0 800 213 103 – «гаряча лінія» системи безоплатної правової допомоги.

Источник: msp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

АВІАКОН передав армійцям партію модернізованих багатоцільових вертольотів
Сегодня 09:46    38
Українських батьків закликають вакцинувати від поліомієліту дітей, які пропустили щеплення
Сегодня 09:35    41
Сусіди Росії мають більше важелів впливу, аніж вони думають – The National Interest
Сегодня 09:23    70
Фейковая "Дія": в Госспецсвязи посоветовали, как правильно загружать мобильные приложения
Сегодня 09:12    90
После 7 лет ожидания: суд Амстердама постановил вернуть Скифское золото Украине
Сегодня 08:38    97
Вакцинация детей от коронавируса: как привиться в Харькове
Сегодня 08:27    123
«Ощадбанк» подав апеляцію до Касаційного суду Франції у справі про відшкодування збитків Росією за майно в Криму
Сегодня 07:52    102
Прем’єр-міністр: Меморандум між Урядом і місцевою владою забезпечить домівки теплом та гарантує стабільне проходження опалювального сезону
Сегодня 07:43    90
Кафе та ресторани "червоної" зони втратили третину обігу за тиждень
Сегодня 07:00    93
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 26 жовтня 2021 року
Сегодня 06:34    66
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 