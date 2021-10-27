До кого звернутися, якщо ви стали свідком насильства над дитиною?
Продовжуємо говорити про запобігання насильства над дитиною. Якщо трапилося так, що Ви стали свідком насильства, перше питання, яке виникає, - «Куди звернутися за допомогою». У разі виникнення такого випадку, команда Мінсоцполітики підготувала пам’ятку.
До кого звернутися, якщо ви стали свідком насильства над дитиною?
До органів та установ, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, належать:
• служби у справах дітей;
• уповноважені підрозділи органів Національної поліції України;
• органи управління освітою, навчальні заклади, установи та організації системи освіти;
• органи охорони здоров'я, установи та заклади охорони здоров'я;
• центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
• суди;
• прокуратура;
• уповноважені органи з питань пробації.
До загальних служб підтримки постраждалих осіб належать:
• центри соціальних служб;
• притулки для дітей;
• центри соціально-психологічної реабілітації дітей;
• соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка);
• центри соціально-психологічної допомоги;
• територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
• інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги постраждалим особам.
До спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб належать:
• притулки та центри медико-соціальної реабілітації для постраждалих осіб;
• кол-центри з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;
• мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства особам та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі;
• заклади та установи, призначені виключно для постраждалих від домашнього насильства осіб та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі.
«Гарячі лінії» з питань запобігання та протидії домашньому насильству (усі дзвінки безкоштовні):
15-47 - урядова «гаряча лінія» для осіб, які постраждали від домашнього насильства;
116-123 (з мобільного); 0 800 500 335 - національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації;
116 111 (з мобільного); 0 800 500 225 - національна «гаряча лінія» для дітей та молоді;
0 800 213 103 – «гаряча лінія» системи безоплатної правової допомоги.
Источник: msp.gov.ua