До кого звертатися з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин - ГУР

Роз’яснення надано Міністерство оборони України (https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA)

● При Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює Офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

● Уповноважений координує кол-центр з розшуку зниклих безвісти військовослужбовців і цивільних осіб. Він співпрацює з Національним Інформаційним Бюро при Мінреінтеграції, у питаннях інформації щодо зниклих безвісти.

● Алгоритм дій, щоб повідомити про зниклу людину:

Зателефонуйте на “гарячу лінію” кол-центру 0 800 339 247 з понеділка по п’ятницю з 9:00-18:00.

● У суботу і неділю кол-центр працює у віддаленому режимі.

● Інформація приймається у вигляді повідомлень на номер 095 896 0421 у вайбер та телеграм.

● Для зв’язку з працівниками кол-центру можна скористатися електронною адресою: war2022people@gmail.com

Источник: https://t.me/DIUkraine/672

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