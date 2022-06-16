Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:58
Просмотров: 83

До кого звертатися з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин - ГУР

До кого звертатися з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин - ГУР

Роз’яснення надано Міністерство оборони України (https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA)

● При Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює Офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

● Уповноважений координує кол-центр з розшуку зниклих безвісти військовослужбовців і цивільних осіб. Він співпрацює з Національним Інформаційним Бюро при Мінреінтеграції, у питаннях інформації щодо зниклих безвісти.

● Алгоритм дій, щоб повідомити про зниклу людину:

Зателефонуйте на “гарячу лінію” кол-центру 0 800 339 247 з понеділка по п’ятницю з 9:00-18:00.

● У суботу і неділю кол-центр працює у віддаленому режимі.

● Інформація приймається у вигляді повідомлень на номер 095 896 0421 у вайбер та телеграм.

● Для зв’язку з працівниками кол-центру можна скористатися електронною адресою: war2022people@gmail.com

Источник: https://t.me/DIUkraine/672

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

МінТОТ пояснило: Вимушений виїзд із захоплених територій до росії не є злочином
Сегодня 08:03    1
Загарбники зруйнували або пошкодили в Україні 116 тисяч житлових будинків
Сегодня 07:54    26
10 хороших новин 15 червня
Сегодня 07:44    58
Українці обрали дизайн нової воєнної марки від Укрпошти в Дії
Сегодня 07:25    76
Оперативна інформація станом на 06.00 16.06.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:22    98
В Харькове обстрелами разрушены 3 584 дома и почти 500 админзданий
Сегодня 06:48    90
ООН откроет во Львове офис для координации работы международных гуманитарных организаций
Сегодня 06:39    84
росіяни не лікують своїх «трьохсотих» та гублять побратимів в українських лісах
Сегодня 06:30    111
Падение уровня и престижности Петербургского экономического форума
Сегодня 06:18    121
Половина беженцев в Польше готовы вернуться в Украину, - опрос
Сегодня 06:09    142
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 