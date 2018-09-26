До конца года срочниками станут еще больше 17 тысяч украинцев

В рамках призывной кампании в октябре-декабре 2018 года на прохождение срочной службы будут отправлены почти 18 тысяч украинцев. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании сегодня, 26 сентября.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на "Украинские новости". Общая численность призывников - 17 960 человек, из которых в Вооруженные силы направят 9 010 человек, в Национальную гвардию - 6 500 человек, в Государственную пограничную службу - 1 550 человек, а в Государственную специальную службу транспорта - 900 человек.

Максимальное количество призывников (1 850) планируется набрать в Днепропетровской, а минимальное (260) - в Луганской областях Расходы на проведение призыва составят почти 65 миллионов гривен.Это на одного призывника 3 617,13 гривен и большая часть из этой суммы - денежная помощь призывнику.

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