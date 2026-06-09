До проєкту приватної ППО долучилися вже 30 компаній – Міноборони

До експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи ППО долучилися вже 30 компаній. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони.

Оборонне відомства надало цим підприємствам статус уповноваженого на здійснення заходів протиповітряної оборони.

● "Групи ППО кількох підприємств вже виконують бойові завдання за призначенням. Вони уразили понад 20 ударних безпілотників типу Shahed та розвідувальних БпЛА типу Zala", – зауважили в МОУ.

Також 17 квітня стало відомо, що група приватної протиповітряної оборони вперше збила реактивний дрон типу "Шахед" на швидкості понад 400 км/год. Це сталося на Харківщині.

● "Загалом від початку дії експериментального проєкту до Міноборони звернулись з заявками на створення власних груп ППО 43 підприємства різних форм власності з різних галузей та областей України", – додали в Міноборони.

Тут зазначили, що серед заявників, які вже отримали статус уповноважених на здійснення заходів ППО, близько половини – оператори та підприємства критичної інфраструктури, а інша частина – підприємства приватного сектору.

За даними МОУ, станом на квітень 2026 року до проєкту приватної ППО долучилися 24 компанії. 21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що до проєкту долучилося 27 компаній.

У Міноборони пояснюють, що приватна ППО – це складова багаторівневої системи захисту повітряного простору України. Вона не діє самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил ЗСУ.

Джерело: mezha.ua

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