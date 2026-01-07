До річниці Томосу — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України
У російській політичній системі віра давно перестала бути про Бога. РПЦ — це не церква, а ще один елемент державної машини поряд з армією, фсб і пропагандою.
● Для кремля церква — багатофункціональний інструмент:
— «освячує» війну проти України;
— продає міф про «триєдиний народ» і «захист православних»;
— мобілізує суспільство й виправдовує агресію як «священну».
● Як працює пропаганда:
— Україну називають країною «сатанізму»;
— ПЦУ — «єретиками» й «розкольниками»;
— повернення Лавр державі — «репресіями»;
— війну — «священною місією».
● Це не поодинокі вкиди, а ціла система: церковні структури, медіа, «православні блогери», лояльні експерти, ботоферми — в росії, Україні й за кордоном.
Основні деталі — на картинках:
Джерело: https://t.me/spravdi/52114