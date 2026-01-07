Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:26
Просмотров: 62

До річниці Томосу — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України

До річниці Томосу — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України

У російській політичній системі віра давно перестала бути про Бога. РПЦ — це не церква, а ще один елемент державної машини поряд з армією, фсб і пропагандою.

● Для кремля церква — багатофункціональний інструмент:

— «освячує» війну проти України;

— продає міф про «триєдиний народ» і «захист православних»;

— мобілізує суспільство й виправдовує агресію як «священну».

● Як працює пропаганда:

— Україну називають країною «сатанізму»;

— ПЦУ — «єретиками» й «розкольниками»;

— повернення Лавр державі — «репресіями»;

— війну — «священною місією».

● Це не поодинокі вкиди, а ціла система: церковні структури, медіа, «православні блогери», лояльні експерти, ботоферми — в росії, Україні й за кордоном.

Основні деталі — на картинках:

До річниці Томосу — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України

До річниці Томосу — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України

До річниці Томосу — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України

До річниці Томосу — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України

До річниці Томосу — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України

До річниці Томосу — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України

До річниці Томосу — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України

До річниці Томосу — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України

До річниці Томосу — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України

Джерело: https://t.me/spravdi/52114

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Россия превратила Украину во фронт геноцида малых народов
Сегодня 10:49    72
СБУ та Нацполіція ліквідували ще три «схеми для ухилянтів»
Сегодня 10:38    80
Росія продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури України: як можна ефективно захистити їх від "камікадзе"
Сегодня 10:14    77
Прикордонники в дії
Сегодня 09:50    99
росія найбільша загроза безпеці Німеччини
Сегодня 09:38    85
росія не здатна обслуговувати свої порти в Арктиці
Сегодня 09:27    107
Центр гуманітарного розмінування та UNITED24 провели перші торги
Сегодня 09:16    116
Тайские военные разочаровались в китайских танках VT-4, которыми они решили в своё время заменить украинские БМ “Оплот”
Сегодня 09:05    107
За матеріалами СБУ засуджено ще одну агентку фсб, яка наводила російські удари по Краматорську
Сегодня 08:57    103
путін зажадав «значимо збільшити» збір податків
Сегодня 08:50    108
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 