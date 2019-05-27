До випробувань готують нову контрбатарейну РЛС “Бісквіт-КБ” (ФОТО)
Українська холдингова компанія “Укрспецтехніка” розробила мобільний контрбатарейний радар “Бісквіт-КБ”.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.
Зараз виріб перебуває на етапі заводських випробувань, у липні-серпні очікується розпочати його польові випробування.
Радар виконаний на базі цифрової активної антенної решітки та може бути встановлений на автомобілі або причепу.
Технічні характеристики:
Частотний діапазон: L-Band
Дальність виявлення: до 20 км
Огляд по азимуту: 360°
Огляд по куту місця: до 40°
Вага: 80 кг
За словами розробників подібних РЛС не виготовляють у жодній пострадянській країні та за параметрами ідентична з закордонними аналогами.
Аналогічні системи AN/TPQ-48 США передавали Україні. Нещодавно нашій країні були передані контрбатарейні радари AN/TPQ-36 на базі всюдиходів HMMWV.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу