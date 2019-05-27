До випробувань готують нову контрбатарейну РЛС “Бісквіт-КБ” (ФОТО)

Українська холдингова компанія “Укрспецтехніка” розробила мобільний контрбатарейний радар “Бісквіт-КБ”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Зараз виріб перебуває на етапі заводських випробувань, у липні-серпні очікується розпочати його польові випробування.

Радар виконаний на базі цифрової активної антенної решітки та може бути встановлений на автомобілі або причепу.

Технічні характеристики:

Частотний діапазон: L-Band

Дальність виявлення: до 20 км

Огляд по азимуту: 360°

Огляд по куту місця: до 40°

Вага: 80 кг

За словами розробників подібних РЛС не виготовляють у жодній пострадянській країні та за параметрами ідентична з закордонними аналогами.

Аналогічні системи AN/TPQ-48 США передавали Україні. Нещодавно нашій країні були передані контрбатарейні радари AN/TPQ-36 на базі всюдиходів HMMWV.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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