До України прибули системи Patriot ще від двох країн

В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot від США, Нідерландів та Німеччини.

Про це в Telegram написав перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. За його словами, системи Patriot від США, Нідерландів та Німеччини дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА, пише Європейська правда.

Павлюк подякував партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони України.

Напередодні Німеччина повідомила про відправлення в Україну ЗРК Patriot. Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що системи Patriot вже в Україні.

Першими про передання Україні системи Patriot оголосили США в грудні 2022 року в межах чергового пакета військової допомоги. Крім того, Нідерланди також анонсували поставку в Україну ЗРК Patriot та низки ракет.

Наприкінці березня українські військові завершили навчання на ЗРК Patriot у США – раніше, ніж очікувалось.

Агентство Телевидения Новости