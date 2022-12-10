До Ізюму приїхав посол України у Ватикані Андрій Юраш

Він приїхав, аби на власні очі побачити масштаб злочинів армії росії. Дипломату показали, як виглядає місто після окупації, у якому зруйновано 80% багатоповерхових будинків, у тому числі адміністрація та знищений вакуумною бомбою житловий будинок на вулиці Першотравневій.

Прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розповіли послу, як документують воєнні злочини та показали катівні, у яких росіяни утримували та вбивали місцевих жителів.

Джерело: https://t.me/c/1347456995/66305

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