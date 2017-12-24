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Доброе праздничное утро от Олега Пономаря

Доброе праздничное утро от Олега Пономаря

Я очень рад, что сегодня вся Украина (а не часть, как раньше) будет праздновать рождественский вечер со всем остальным христианским миром. Ведь Рождество - завтра, как и положено ему быть, - до Нового года. Сегодня - предпраздничные хлопоты, покупки подарков и продуктов, подготовка праздничного ужина, за которым собираются все самые близкие и родные. Сегодня, когда вы встречаете кого-то, то можно (и нужно) после приветствия (или вместо) говорить - Христос ся рождає и отвечать - Славімо його.

Из политических новостей есть только одна новость, которую весь ФБ уже обсудил вчера, но к которой мои читатели были уже давно готовы, - решение США о предоставлении Украине Джавелинов и другого летального оборонительного оружия для защиты от агрессии России. Нам очень легко прогнозировать такие события, ибо те, кто давно меня читают, знают с 2014 года, что США и Украина - военные союзники в гибридной войне с Россией. Поэтому и Джавелины, и катера, и др. военная помощь на 350 млн долл на 2018 год - это тоже только начало. Это этапы, ступеньки. Ведь, если мы знаем конечную точку, то мы знаем вектор, который к ней ведет. А конечная точка - Украина - член НАТО, стратегический партнер и союзник США в Европе, член ЕС, важный и сильный геополитический игрок в Восточной Европе. Нытики и скептики, иронизаторы могут продолжать иронизировать, как они это делают с 2014 года. Но Украина уже имеет безвиз с ЕС, Украина уже в Ассоциации с ЕС, уже принято решение о Джавелинах и тд. Колесо Истории неумолимо и их иронии на его ход не влияют. Я даже знаю истинную причину этих ироний - это подсознательное осознание того, что Украина - не несостоявшееся государство. Что Украина ушла от России на Запад, что всё идет так, как мы и предсказывали 3-4 года назад.

Так что, мы - в начале Пути. Пути правильном и праведном.

Бажаю всім мати сьогодні чудовий святковий настрій. Бажаю чудових зустрічей та вражень. І традиційно - Смачної кави.

Источник: facebook.com

Автор: Олег Пономарь

Новости портала «Весь Харьков»

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