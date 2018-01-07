Доброе праздничное утро от Олега Пономаря

Доброе праздничное утро, друзья.

Новостей совсем немного.

- Наши старые друзья и союзники уже не спят:

Американский эсминец Carney вошёл в воды Чёрного моря, став первым кораблём ВМС США, оказавшимся в Черноморской акватории в 2018 году.

- Прогнозы Пономаря:

Ночью вновь была атакована росс. база Хмеймим в Сирии.

- Астанавитесь:

В Молдове после того, как Конституционный Суд три раза временно отстранял Додона от власти, заговорили об импичменте пророссийского президента. Для этого нужно 2\3 голосов в Парламенте.

Большое спасибо всем за поздравления с Рождеством.

Я тоже всех поздравляю и желаю своим читателям здоровья, благополучия и достатка, любви.

З Різдвом Христовим!

Веселих свят!

Христос народився!

Источник: facebook.com

Автор: Олег Пономарь

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