Доброе праздничное утро от Олега Пономаря
Доброе праздничное утро, друзья.
Новостей совсем немного.
- Наши старые друзья и союзники уже не спят:
Американский эсминец Carney вошёл в воды Чёрного моря, став первым кораблём ВМС США, оказавшимся в Черноморской акватории в 2018 году.
- Прогнозы Пономаря:
Ночью вновь была атакована росс. база Хмеймим в Сирии.
- Астанавитесь:
В Молдове после того, как Конституционный Суд три раза временно отстранял Додона от власти, заговорили об импичменте пророссийского президента. Для этого нужно 2\3 голосов в Парламенте.
Большое спасибо всем за поздравления с Рождеством.
Я тоже всех поздравляю и желаю своим читателям здоровья, благополучия и достатка, любви.
З Різдвом Христовим!
Веселих свят!
Христос народився!
Источник: facebook.com
Автор: Олег Пономарь