Сегодня 09:09
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Доброе утро от Олега Пономаря
Доброе утро, друзья.
Короткий воскресный пост.
- Конечно, очень важно то, что происходит в Иране. Иранский Майдан - явление положительное, это борьба за свободу и демократию.
- Прорыв в переговорах Украины и Турции о Зоне свободной торговли. Турция согласилась включить в будущее соглашение сельское хозяйство.
- Европейский банк дает Украине кредит в 150 млн евро на модернизацию ж/д линии в направлении черноморских портов.
Хорошего предпраздничного дня всем.
Источник: facebook.com
Автор: Олег Пономарь
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