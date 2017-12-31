Доброе утро от Олега Пономаря

Доброе утро, друзья.

Короткий воскресный пост.

- Конечно, очень важно то, что происходит в Иране. Иранский Майдан - явление положительное, это борьба за свободу и демократию.

- Прорыв в переговорах Украины и Турции о Зоне свободной торговли. Турция согласилась включить в будущее соглашение сельское хозяйство.

- Европейский банк дает Украине кредит в 150 млн евро на модернизацию ж/д линии в направлении черноморских портов.

Хорошего предпраздничного дня всем.

Источник: facebook.com

Автор: Олег Пономарь

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