Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 139

Доброе утро от Олега Пономаря

Доброе утро от Олега Пономаря

Доброе утро, друзья.

Короткий воскресный пост.

- Конечно, очень важно то, что происходит в Иране. Иранский Майдан - явление положительное, это борьба за свободу и демократию.

- Прорыв в переговорах Украины и Турции о Зоне свободной торговли. Турция согласилась включить в будущее соглашение сельское хозяйство.

- Европейский банк дает Украине кредит в 150 млн евро на модернизацию ж/д линии в направлении черноморских портов.

Хорошего предпраздничного дня всем.

Источник: facebook.com

Автор: Олег Пономарь

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

“Південмаш” виконує замовлення на постачання ракетних двигунів для Індії та Південної Кореї
Сегодня 10:47    41
Успіхи і невдачі 2017 - Віталій Гайдукевич
Сегодня 10:04    67
Массовые протесты в Иране: появились первые жертвы
Сегодня 09:23    141
Путина все больше загоняют в угол, Украине нужно быть готовой к любому развитию ситуации
Сегодня 09:16    244
Сложно сказать, что пугает больше
Сегодня 08:33    156
Павел Казарин: Украина. Одна на всех
Сегодня 08:09    138
СБУ собрала уже 393 доказательства агрессии РФ против Украины
Сегодня 07:54    90
Мы должны приблизить правосудие к людям. Президент - о начале второго этапа судебной реформы
Сегодня 07:41    83
«Конец нефтяной эры. Приходит эра Теслы» (30/12/2017)
Сегодня 07:15    103
Украина за три года привлекла более 700 миллионов евро в "зеленую" энергетику
Сегодня 06:50    82
Загрузка...
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 