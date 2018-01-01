Доброе утро от Олега Пономаря

Понедельник, первый день 2018-го года. На что бы я обратил внимание сегодня.

- Конечно, мы все ждем 2 Февраля, к которому Минфин США закончит свой Репорт об активах окружения Путина. Но почему-то никто не говорит о Великобритании. И я обещал 1,01 восполнить этот пробел.

Итак.

Сегодня вступает в действие принятый Парламентом и подписанный Королевой Закон "О криминальных финансах". С сегодняшнего дня британские суды и правоохранительные органы могут направлять запросы в адрес нерезидентов с требованием предоставления доказательств законности происхождения денег, используемых для покупки недвижимости и размещаемых на счетах британских банков. Понятно, что главная цель Закона - окружение Путина, которое имеет активы (деньги и недвижимость) в Великобритании. Очень важно, что Закон предусматривает конфискацию (а не только замораживание) активов, если суд сочтет их происхождение нелегальным.

- Напомню также, что в этом году Канада будет председательствовать в Большой Семерке. Это очень важно, так как повестку для G-7 будет писать главный союзник, друг и адвокат Украины на Западе.

- Напомню также, что этим летом в Польше пройдут мега-масштабные (100 тыс участников) учения НАТО "Анаконда-18", которые направлены против России (никто этого не скрывает в Польше).

- Напомню также, что в этом году в Брюсселе состоится важный Саммит НАТО, на котором ожидаются важные решения по Украине и Грузии об их дальнейшем продвижении к членству.

- И еще напомню, что сегодня в Украине стартует медицинская реформа. Это революционная реформа, но на нее нужно время. Главное то, что движение и перемены - в очень правильном направлении.

Майдан в Иране продолжается, но стратегически важных новостей пока нет.

С Новым годом всех.

Всех благ.

Источник: facebook.com

Автор: Олег Пономарь

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