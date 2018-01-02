Доброе утро от Олега Пономаря

Доброе утро, друзья.

Вторник нашей второй праздничной недели. На что бы я обратил внимание?

- Майдан в Иране расширяется и радикализуется, как и украинский в своё время. За эту ночь появились новые жертвы среди протестующих и полицейских.

- Все помнят, что 24,12,2017 я написал о том, что Администрация Трампа приняла решение о предоставлении Украине Джавелинов. Вчера The Washington Post полностью подтвердила корректность информации. Решение Трампа было принято в декабре и это свершившийся факт.

- Привет от Анаконды:

В РФ полностью исчерпан и прекратил существование Резервный фонд.

- Украина заняла первое место по динамике (количеству пунктов, на которое страна поднялась за период с 2010 по 2017) улучшения рейтинга делового климата - Doing Business рейтинг. Украина поднялась за семь лет на 24 пункта.

- Бонус-новость:

В Калифорнии полностью легализован каннабис со вчерашнего дня (до этого было - только с медицинской целью). Отныне в самом крупном по численности населения американском штате лица, которым исполнился 21 год, смогут приобретать, транспортировать, иметь и потреблять до 28,5 гр. марихуаны. Также разрешается выращивать до шести растений марихуаны в домохозяйствах.

Источник: facebook.com

Автор: Олег Пономарь

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