Сегодня 09:19
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Доброе утро от Олега Пономаря
Доброе утро, друзья.
Среда нашей праздничной недели. Новостей совсем немного.
- Майдан в Иране продолжается, но стратегически переломных новостей пока нет.
- Здоровый европейский организм правильно реагирует на инородное тело:
Конституционный суд (КС) Молдовы временно приостановил полномочия президента страны Додона, постановив, что спикер парламента или премьер-министр могут назначить указами главу МИД и еще шестерых членов правительства, которых дважды (хотя имел право только раз) отказался назначить Додон.
Источник: facebook.com
Автор: Олег Пономарь
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