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Доброе утро от Олега Пономаря

Доброе утро от Олега Пономаря

Доброе утро, друзья.

Среда нашей праздничной недели. Новостей совсем немного.

- Майдан в Иране продолжается, но стратегически переломных новостей пока нет.

- Здоровый европейский организм правильно реагирует на инородное тело:

Конституционный суд (КС) Молдовы временно приостановил полномочия президента страны Додона, постановив, что спикер парламента или премьер-министр могут назначить указами главу МИД и еще шестерых членов правительства, которых дважды (хотя имел право только раз) отказался назначить Додон.

Источник: facebook.com

Автор: Олег Пономарь

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