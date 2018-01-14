Доброе утро от Олега Пономаря

Доброе утро, друзья.

Две короткие, но важные, ремарки.

Как я пишу с 2014 года, создание НАТОвской армии в Украине будет идти по нарастающей, как снежный ком. Поэтому предлагаю вам оценить как изменилась интенсивность НАТОвских учений в Украине в 2018 году по сравнению с 2014 годом, например.

На территории Украины в 2018 году планируется провести шесть военных учений. В Украине планируется провести многонациональные учения по подготовке подразделений (в течение года - по всей территории), украино-американские учения "Рэпид Трайдент - 2018", украино-американские учения "Си Бриз - 2018", многонациональные учения "Светлая Лавина - 2018", многонациональные учения "Чистое Небо - 2018" и украино-румынские учения "Ривериан – 2018". НАТОвские подразделения будут прибывать в Украину на учения с десятками единиц техники, включая самолеты, вертолеты, корабли и тд.

Рада должна утвердить этот план своим голосованием.

Вторая ремарка - о прививках.

Заметил странную кампанию против прививок в Украине. Странно наблюдать такое средневековье в 21 веке в центре Европы. Расскажу как в Канаде. В Канаде каждый ребенок имеет желтую маленькую книжечку с отметками о прививках. Книжечка заводится сразу после рождения и там уже расписан график всех прививок от 0 до 16 лет (с повторами и тд). При устройстве ребенка в садик, школу, новую школу и тд. нужно обязательно показывать эту книжечку. Такую же точно книжечку получают и взрослые иммигранты и они также должны все канадские прививки получить и никому в голову не приходит эти прививки не получать (по любым причинам).

Источник: facebook.com

Автор: Олег Пономарь

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