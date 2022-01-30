Добровольцы теробороны в Украине смогут применять собственное оружие: в каких случаях

Верховная рада на этой неделе одобрила закон, который позволяет добровольцам Сил территориальной обороны применять собственное оружие. В дальнейшем документ должны подписать спикер парламента и глава государства.

Теперь, в соответствии с Порядком, утвержденным Кабмином, добровольцы территориальной обороны имеют право при выполнении задач использовать личное охотничье оружие и патроны к нему. Отметим, добровольцы должны иметь разрешение на право хранения этого оружия, а также удостоверение члена формирования теробороны.

Во время переноски или перевозки охотничье оружие может быть в заряженном состоянии и вне специального чехла, кейса, футляра. Однако, исключительно во время выполнения ими задач территориальной обороны.

Когда можно применять охотничье оружие

Добровольцы территориальной обороны могут применять личное охотничье оружие для:

защиты гражданских лиц или гражданских объектов;отражение нападения или предотвращение угрозы нападения на объекты;освобождения захваченных военных или гражданских объектов;уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств агрессора;задержания, разоружения или обезвреживания агрессоров;прекращения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;прекращения действий лиц, препятствующих выполнению законных требований членов теробороны;прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для сил теробороны или других лиц.

Добровольцы имеют право на легальное применение личного оружия при выполнении задач в случае:

самообороны;выполнения задач по отпору вооруженной агрессии против Украины;осуществления мероприятий по обеспечению нацбезопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.

Источник: РБК-Украина

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