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Добыча угля на госшахтах упала за год еще на 19%, – профсоюз

Добыча угля на госшахтах упала за год еще на 19%, – профсоюз

В 2021 году угледобывающие предприятия Украины добыли 29410894 тонны угля, плановое задание выполнено на 107%. Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности Украины с ссылкой на данные Министерства энергетики.

В то же время государственные шахты с начала 2021 года подняли на-гора 5 446 202 тонны угля, то есть меньше планового задания на 1 289 898 тонн топлива или на 19,1%.

Отмечается, что в декабре 2021 шахты всех форм собственности добыли 2 795 141 тонну угля. План выполнен на 116%. Государственные шахты выдали на-гора 352 367 тонн угля – плановое задание выполнено на 67%.

В Донецкой области предприятия угольной промышленности всех форм собственности в декабре добыли 1 110 198 тонн угля. Госшахтами Донбасса было добыто 260 861 тонну угля. При этом уровень добычи угля на государственных шахтах области по сравнению с плановым заданием был уменьшен на 89 239 тонн.

На предприятиях Минэнергоугля Луганщины поднято на-гора 18 200 тонн угля. Плановая задача недовыполнена на 37 900 тонн.

Угольным объединением Днепропетровской области "ДТЭК Павлоградуголь" в декабре 2021 года добыто 1 593 437 тонн угля. Плановое задание выполнено на 113%.

Во Львовской области ГП "Львовуголь" добыло 68 606 тонн угля. Плановое задание перевыполнено на 63%.

Госпредприятием "Волыньуголь" в декабре добыто 4 700 тонн угля. Плановое задание выполнено на 57%.

Напомним, в 2020 году украинские шахты всех форм собственности добыли 28,8 млн. тонн угля. В том числе государственные угледобывающие предприятия добыли 2,87 млн. тонн угля, что меньше планового задания на 1,39 млн. тонн или на 33%.

Источник: elektrovesti.net

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