Дочь Гройсмана, занимающаяся букмекерским и игровым бизнесом, открыла собственную фирму в Лондоне

Юлия Гройсман, приемная дочь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в мае 2017 года зарегистрировала в Лондоне собственную компанию – 2100 Сonsultancy ltd.

Данные об этом содержатся в британском реестре Companies House, сообщают Наші гроші.

Девушка является директором и единственным владельцем компании с уставным капиталом в размере 1 фунт стерлингов. Фирма прописана по адресу Stamford Square, 2, SW15 2BF.

Видом деятельности компании указано Solicitors. Солиситер – это категория адвокатов в Англии, которые готовят судебные материалы для барристеров – адвокатов высшего ранга.

Юлия Гройсман работает солиситером в компании Gvc Marketing (UK) Limited, которая занимается букмекерским и игровым бизнесом. Она училась в Лондонском университете на юридическом факультете. Юлия Гройсман 1991 года рождения является дочерью жены Владимира Гройсмана от первого брака.

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