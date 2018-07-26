Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:51
Просмотров: 136

Дочь Гройсмана, занимающаяся букмекерским и игровым бизнесом, открыла собственную фирму в Лондоне

Юлия Гройсман, приемная дочь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в мае 2017 года зарегистрировала в Лондоне собственную компанию – 2100 Сonsultancy ltd.

Дочь Гройсмана, занимающаяся букмекерским и игровым бизнесом, открыла собственную фирму в Лондоне

Данные об этом содержатся в британском реестре Companies House, сообщают Наші гроші.

Девушка является директором и единственным владельцем компании с уставным капиталом в размере 1 фунт стерлингов. Фирма прописана по адресу Stamford Square, 2, SW15 2BF.

Видом деятельности компании указано Solicitors. Солиситер – это категория адвокатов в Англии, которые готовят судебные материалы для барристеров – адвокатов высшего ранга.

Юлия Гройсман работает солиситером в компании Gvc Marketing (UK) Limited, которая занимается букмекерским и игровым бизнесом. Она училась в Лондонском университете на юридическом факультете. Юлия Гройсман 1991 года рождения является дочерью жены Владимира Гройсмана от первого брака.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: гройсман

Читайте ещё:

В Украине запретят выплату бонусов в госкомпаниях
18.07.2018 17:23    262
Гройсман объяснил, что делать с убыточными государственными шахтами
10.06.2018 06:53    224
Какую правительственную помощь можно получить на селе для развития хозяйства?
08.06.2018 14:51    205
Гройсман уволил главу Минфина Данилюка
06.06.2018 13:42    357
Гройсман готов покинуть пост премьер-министра
04.06.2018 11:54    425
Гройсман знає, як за місяць вирішити проблему “євроблях”
31.05.2018 09:09    281
Пенсионная реформа продолжается. Пенсии будут повышаться ежегодно – Гройсман в Харькове (ВИДЕО)
18.05.2018 07:07    528
В Харькове состоялась выездная коллегия Минсоцполитики: что обсуждали и почему ее посетил Гройсман
17.05.2018 19:26    455
Володимир Гройсман відвідає Харків
17.05.2018 08:33    333
В Харьковскую область едет Гройсман
16.05.2018 12:22    436
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 