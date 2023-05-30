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Дочекались. Парламент скасовує ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для БпЛА

Дочекались. Парламент скасовує ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для БпЛА

Парламент скасовує ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для БпЛА, — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Рішення діє на час воєнного стану. Імпортерів звільняють від сплати за матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі для безпілотників.

"Ухвалення законопроєктів — важливий крок, щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які просто зараз потрібні Силам оборони", — наголосив Федоров.

Джерело: https://t.me/znua_live/95431

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