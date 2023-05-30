Дочекались. Парламент скасовує ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для БпЛА

Парламент скасовує ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для БпЛА, — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Рішення діє на час воєнного стану. Імпортерів звільняють від сплати за матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі для безпілотників.

"Ухвалення законопроєктів — важливий крок, щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які просто зараз потрібні Силам оборони", — наголосив Федоров.

Джерело: https://t.me/znua_live/95431

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