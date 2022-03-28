Додаткові телефони поліції Харківщини
Через технічний збій на лініях Укртелекому перестали працювати скорочені телефонні номери, повідомляє поліція Харківської області.
Повідомити про злочини або кримінальні правопорушення ви можете на спецлінію 102 тільки в мережі мобільного оператора Vodafon. Крім того, працює додатковий мобільний телефон 095 704 2322.
З метою додаткової можливості зв’язатися з поліцією, ГУНП в Харківській області запроваджено роботу чат-боту в месенджері Телеграм @Kharkiv102_bot «Служба 102 поліції Харківської області».
Телефонуйте безпосередньо до чергових частин територіальних підрозділів поліції за наступними номерами:
ХРУП № 1 (Київський): +380632154684ВП № 1 ХРУП № 1 (Основ’янський): (057)705-98-15, +380632031916ВП № 2 ХРУП № 1 (Слобідський): (057)737-23-46, +380635341856, +380961923702ВП № 3 ХРУП № 1 (м. Мерефа): (057) 748-73-50, +380990732499Відділення поліції № 1 ХРУП № 1 (Аеропорт): +380 (57) 775-55-00Відділення поліції № 2 ХРУП № 1 (м. Люботин): +380685509928, +380957949056Відділення поліції № 3 ХРУП № 1 (смт Нова Водолага): 05740 42002СПД №1 ХРУП № 1 (ст. Основа): (057) 729-20-15ХРУП № 2 (Московський): (057) 738-40-53, +380675393291ВП № 1 ХРУП № 2 (Індустріальний): (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117-ВП № 2 ХРУП № 2 (Немишлянський): (0572) 93-50-40ХРУП № 3 (Шевченківський): +380636318179ВП № 1 ХРУП № 3 (Новобаварський): (057) 370 21 25ВП № 2 ХРУП № 3 (Холодногірський): (057)712-50-22, +380686376157Відділення поліції № 1 (Харків-Пасажирський): +380687165846Чугуївське районне управління поліції: +380 (5746) 22013, 0 95 825 47 59ВП № 1 Чугуївського РУП (м. Вовчанськ)ВП № 2 Чугуївського РУП (м. Зміїв): (057) 4734993, +380503055233Красноградський районний відділ поліції: (057) 447-82-91СПД № 1 Красноградського РВП (смт Зачепилівка): 0576151291, +380933165843Відділення поліції № 1 Красноградського РВП (смт Сахновщина): (05762) 3-13-63СПД № 1 Красноградського РВП (смт Кегичівка): +380575531145Богодухівський районний відділ поліції: +380957046091СПД № 1 Богодухіського РВП (смт Коломак): 0576656197СПД № 2 Богодухіського РВП (смт Краснокутськ): +380986134354Відділення поліції № 1 Богодухівського РВП (м. Валки): 05753 51332Відділення поліції № 2 Богодухіського РВП (смт Золочів)Лозівський районний відділ поліції: 0574590064СПД № 1 Лозівського РВП (смт Близнюки): 0575452326Відділення поліції № 1 Лозівського РВП (м. Первомайський): (05748) 3-21-12, +380668340582Відділ поліції в метрополітені: +380688148690