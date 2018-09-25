Додона временно отстранили от должности президента Молдовы. Опять

Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона. Вместо него указы о назначении Сильвии Раду и Николае Чубука на должности министров здравоохранения и сельского хозяйства подпишет спикер парламента Андриан Канду или премьер-министр Павел Филип, сообщает Newsmaker.

«Отказ президента назначить новых министров после повторного предложения их кандидатур премьер-министром является временной неспособностью главы государства исполнять свои обязанности», – пояснили в суде.

Это уже четвёртое отстранение Додона: первый раз метод опробовали в октябре минувшего года при назначении министра обороны, и потом Додона отстраняли каждый раз, как он упрямился и не хотел подписывать всякие важные назначения и указы – о запрете ретрансляции в Молдове российских новостей, например.

Источник: petrimazepa.com

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