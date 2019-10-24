Договоренности Турции и России по Сирии или “незавершённая глава” Эрдогана

Успех или фиаско потерпел Эрдоган в ходе переговоров с Путиным по Сирии – постараемся разобраться!

Итак, Россия и Турция договорились по сирийскому вопросу, который в последние дни особо остро и эмоционально обсуждался не только на страницах мировых таблоидов, но и в дипломатических политических пантеонах.

Итоговой договоренностью стало как, сохранение статус-кво между Талль-Абьядом и Расулайном глубиной до 32 км, совместное патрулирование турецких и российских военных “зоны безопасности” на северо-востоке Сирии, так и отвод на 30 км от сирийско-турецкой границы в течение 150 часов курдских подразделений. В принципе это и является отправной точкой для старта совместного патрулирования вглубь десятикилометровой приграничной зоны, но без учета города Камышлы.

Согласно достигнутым договоренностям, вооруженные формирования курдов так же должны будут покинут города Манбидж и Талль-Рифат.

Старт выполнения договоренностей был намечен на 12.00 сегодняшнего дня и завершится по истечении 150 часов.

А теперь наглядно, согласно уже появившейся в открытом доступе карте с учетом всех договоренностей.

Если России удастся в течение 150 часов осуществить вывод НВФ курдов с оговоренной тридцатикилометровой зоны безопасности и выполнить все обязательства, то “зеленый сектор” будет собой представлять анклав поддерживаемых Турцией отрядов Сирийской Национальной Армии.

“Синий сектор” – это упомянутая выше “зона безопасности”, контролируемая российскими военными с размещением в ней лагерей беженцев.

“Фиолетовый сектор” – десятикилометровая зона (Турция настаивала на 35 км, но...) совместного патрулирования подразделениями ВС РФ и ВС Турции. Но, опять же, за исключением города Камышлы.

В итоге, ситуация следующая. Конечно, конечной цели Эрдоган достигнуть так и не смог. При явной дипломатической и репутационной победе над США, вынудив американских военных покинуть зону проведения операции “Источник мира” он наткнулся на российский фактор.

По сути, “Источник мира” оказывается незавершенной операцией, в отличие от весьма успешных “Щит Евфрата” и “Оливковая ветвь”. А незаконченная глава всегда будет требовать продолжения и жирной точки.

Этому продолжению явно будут способствовать конфликтные и провокационные ситуации, которые так или иначе будут возникать в зоне, где помимо ВС РФ и ВС Турции, будут присутствовать ассадиты, бойцы СНА и курды. По сути, бурлящий котел из пяти военизированных формирований.

Так же важным моментом является то, что при выводе курдских НВФ, на местах сохраняется курдская администрация, что никогда не входило в планы Анкары.

Вот и выходит, что по сухому остатку Эрдоган вышел с шахом на шахматной доске. С другой стороны, у него есть время подумать над своим следующим ходом. Ведь, как я написал выше - глава не завершена.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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