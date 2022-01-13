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Доходи українців "з'їла" інфляція. В НБУ оголосили невтішні цифри

Доходи українців зїла інфляція. В НБУ оголосили невтішні цифри

Зростання реальних доходів українців у 2021 році не змогло компенсувати зростання цін, вважає голова ради НБУ Богдан Данилишин. Щоб покрити різницю, населення витратило із "заначок" 88 млрд грн.

За даними державної служби статистики, за минулий рік інфляція становила 10,3%. А реальні доходи населення, як вказує Данилишин, від січня до жовтня зросли всього на 3%.

Проте більша частина зростання цін не залежала від України і пояснюється інфляційними процесами у всьому світі - йдеться у дописі Богдана Данилишина у Facebook, у якому економіст наголошує, що йдеться про його особисту експертну оцінку.

Він нагадує, що у багатьох країнах інфляція сягає рекордних рівнів за багато років - у США - 6,8%, у ЄС - 5%, у Британії - 5,1%.

Зростання цін і тарифів на енергоносії призвело до росту цін у промисловості - на 69% за минулий рік.

"Послуги електро-, газо- та теплопостачання подорожчали в 2,7 раза, вартість сирої нафти і природного газу - в 1,7 раза, кам'яного вугілля - в 1,5 раза", - нагадує економіст.

Ще одним джерелом інфляції стало подорожчання харчів - "цукру - на 28%, соняшникової олії - 39%, яєць - 19%, хліба - 19%". А харчі складають більшу частку споживчого кошика українців.

Незначний ріст

В результаті "зростання реальних грошових доходів населення (заробітних плат, пенсій, інших грошових трансфертів) за 9 місяців 2021 року становило лише 3%. Воно не змогло компенсувати зростання витрат населення на товари та послуги першої необхідності", - констатує голова Ради НБУ.

"За даними МВФ, в Україні купівельна спроможність доходів у розрахунку на одного мешканця залишається найнижчою в Європі", - нагадує економіст.

Щоб компенсувати брак грошей, українці почали витрачати заощадження - за рік вони скоротилися на 88 млрд грн (або 2,4% ВВП).

Загалом зростання економіки у 2021 році не змогло компенсувати її падіння за 2020 рік, коли ВВП країни скоротився на 4%.

За попередніми розрахунками, у 2021 році економіка України зросла на 3,2%, що відчутно менше тих очікувань, які були на початку минулого року. У бюджет тоді заклали зростання у 4,6%.

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

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