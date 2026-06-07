Дождались внедрения мема про гугол в жизнь?

Интернет в россии скоро будет по паспорту — глава Минцифры назвал проверку возраста для доступа к сайтам «ближайшей повесткой».

Он добавил, что Минцифры, в частности, изучает опыт игры Roblox по введению возрастной идентификации.

Оправдывает Шадаев жесткие ограничения тем, что, мол, так делают не только в россии. Типичное оправдание для путинских чиновников.

А пока паспорт с мутантом не получил, до интернета на раше не дорос, но зато разрешается размножаться в школьном возрасте, интернет только отвлекает. Только паспорт будет не у всех крепостных.

Вот он - глава Минцифры:

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/20201

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