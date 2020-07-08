Доктор Комаровский разоблачил схему заработка на карантине: "Мерзкие мэрские игры"

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский раскритиковал власть за коррупцию во время эпидемии

Доктор Комаровский возмутился выборочными ограничениями и сделал предположение, с чем они могут быть связаны. Об этом телевизионный врач рассказал в эфире Politeka-online (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Рестораны работают только до десяти - мэр постановил. А теперь куча мэрских проверяльщиков будут в 22.05 бегать по ресторанам и снимать с них штрафы и относить лично мэру, например. Вот это я могу объяснить. Но я не понимаю, почему вирус, который не опасен в 20.00, вдруг становится опасен в 22.05. Это все мерзкие мэрские коррупционные игры!", - поделился своим мнением Комаровский.

Кроме того, доктор резко высказался по поводу общей стратегии Украины в плане развития событий на фоне пандемии.

"Глобальная стратегия - заработать там, где можно, и быть не хуже других. За каждым решением политическим прослеживаются не думы о людях, а, чтобы ты ни в чем не был виноват. Вот мы - как все. Как в Европе все закрыли, и мы закрыли, они открыли - и мы открыли, они требуют тесты - и мы требуем тесты. Мы вроде как не хуже, только по каждому элементу реализации у нас куча проблем. Только у них почему-то помощь оказывают врачи с зарплатой в 2 тысячи евро за две недели, а у нас 200 долларов в месяц, и мы считаем, что мы идем по тому же пути", - отметил Комаровский.

Ранее мы сообщали, доктор разнес мэра Киева Виталия Кличко за усиление карантина.

По словам Комаровского, не было никаких медицинсих оснований для того, чтобы с 1 июля запрещать работу развлекательных заведений после 22-х часов (по-крайней мере, кафе и ресторанов).

"Есть проблема - кинотеатр. Закрытое помещение, интенсивность воздухообмена и расстояние между людьми в кинотеатре определяет степень риска, и все", - отметил эксперт.

Источник: politeka.net/

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