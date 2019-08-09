«Долг» перед СНГ: в МИД Украины прокомментировали фейк Кремля

Заместитель главы МИД Василий Боднар заявляет, что публикация российских СМИ о якобы имеющейся «задолженности» Украины перед СНГ – откровенная манипуляция. Об этом он заявил в комментарии агентству «Укрінформ».

«Кремль не оставляет попыток любым способом вернуть Украину под свой контроль, в том числе через СНГ. Украина никогда не была членом этого содружества, поскольку не подписала устав СНГ. Мы были государством-основателем и участником содружества, в свое время это имело смысл, но уже шестой год подряд Украина не подписывает ни одного документа, который принимается органами СНГ», — отметил Боднар.

Он сообщил, что с 2014 года Украина прекратила выплату взносов в бюджет содружества и с тех пор не подписывала ежегодных решений о едином бюджете органов Содружества, то есть не брала на себя обязательств по уплате этих взносов. «Поэтому никакой «задолженности» не может существовать в принципе», — сказал замминистра.

Боднар добавил, что Украина также максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ — в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты интересов нашего государства. «Следовательно, исполком СНГ не тратил средства на обеспечение работы украинской стороны в соответствующих заседаниях», — отметил дипломат.

Кроме того, МИД отозвал трех представителей Украины, которые работали на должностях в структурах содружества по квоте нашего государства, а в августе 2018 года было ликвидировано постоянное представительство Украины при координационных институтах СНГ, напомнил Боднар.

Источник: sprotyv.info

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