Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:05
Просмотров: 121

«Долг» перед СНГ: в МИД Украины прокомментировали фейк Кремля

«Долг» перед СНГ: в МИД Украины прокомментировали фейк Кремля

Заместитель главы МИД Василий Боднар заявляет, что публикация российских СМИ о якобы имеющейся «задолженности» Украины перед СНГ – откровенная манипуляция. Об этом он заявил в комментарии агентству «Укрінформ».

«Кремль не оставляет попыток любым способом вернуть Украину под свой контроль, в том числе через СНГ. Украина никогда не была членом этого содружества, поскольку не подписала устав СНГ. Мы были государством-основателем и участником содружества, в свое время это имело смысл, но уже шестой год подряд Украина не подписывает ни одного документа, который принимается органами СНГ», — отметил Боднар.

Он сообщил, что с 2014 года Украина прекратила выплату взносов в бюджет содружества и с тех пор не подписывала ежегодных решений о едином бюджете органов Содружества, то есть не брала на себя обязательств по уплате этих взносов. «Поэтому никакой «задолженности» не может существовать в принципе», — сказал замминистра.

Боднар добавил, что Украина также максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ — в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты интересов нашего государства. «Следовательно, исполком СНГ не тратил средства на обеспечение работы украинской стороны в соответствующих заседаниях», — отметил дипломат.

Кроме того, МИД отозвал трех представителей Украины, которые работали на должностях в структурах содружества по квоте нашего государства, а в августе 2018 года было ликвидировано постоянное представительство Украины при координационных институтах СНГ, напомнил Боднар.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: мзс, Украина

Читайте ещё:

В Україні стартував флешмоб на підтримку Супрун – "Уляну в міністри"
Сегодня 10:20    138
"Миколаївський суднобудівний завод" здійснить плановий ремонт найбільшого в Україні десантного корабля
Сегодня 10:08    84
Продажі електрокарів в Україні зросли на 53%
Сегодня 09:57    73
У скільки обійшлася партіям виборча кампанія – дані ЦВК
Сегодня 08:52    113
Як працюватимуть нові клінічні протоколи роботи екстреної медичної допомоги або застереження від маніпулятивних висновків
Сегодня 08:06    103
Херсонець розробив технологію вирощування тропічних раків
Сегодня 07:48    128
На парламентских выборах 14 кандидатов не получили ни единого голоса
Сегодня 06:32    180
МЗС: світ має продовжити роботу над відновленням суверенітету держав, постраждалих від агресії Росії
08.08.2019 09:57    93
Понад 20 проєктів українських вчених отримають фінансування за програмою Еразмус+
08.08.2019 08:23    93
Уряд Німеччини: «нормандський формат» важливий, але про плани зустрічі повідомити не можемо
08.08.2019 07:08    137
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 