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Доля производства электроэнергии на АЭС по странам

Доля производства электроэнергии на АЭС по странам

Франция: 63%

Словакия: 58%

Украина: 55%

Бельгия: 46%

Венгрия: 44%

Словения: 42%

Чехия: 36%

Финляндия: 34%

Болгария: 32%

Швейцария: 30%

Швеция: 29%

Южная Корея: 25%

Армения: 25%

Испания: 20%

Румыния: 20%

Россия: 20%

США: 19%

Великобритания: 15%

Канада: 14%

Беларусь: 13%

Пакистан: 10%

Тайвань: 10%

Аргентина: 7%

Япония: 6,3%

Южная Африка: 5%

Китай: 5%

Нидерланды: 3%

Мексика: 3%

Индия: 3%

Бразилия: 2%

ОАЭ: 1,3%

Иран: 1%

Австрия: 0%

Германия: 0%

Италия: 0%

Казахстан: 0%

Литва: 0%

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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