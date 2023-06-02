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Доля производства электроэнергии на АЭС по странам
Франция: 63%
Словакия: 58%
Украина: 55%
Бельгия: 46%
Венгрия: 44%
Словения: 42%
Чехия: 36%
Финляндия: 34%
Болгария: 32%
Швейцария: 30%
Швеция: 29%
Южная Корея: 25%
Армения: 25%
Испания: 20%
Румыния: 20%
Россия: 20%
США: 19%
Великобритания: 15%
Канада: 14%
Беларусь: 13%
Пакистан: 10%
Тайвань: 10%
Аргентина: 7%
Япония: 6,3%
Южная Африка: 5%
Китай: 5%
Нидерланды: 3%
Мексика: 3%
Индия: 3%
Бразилия: 2%
ОАЭ: 1,3%
Иран: 1%
Австрия: 0%
Германия: 0%
Италия: 0%
Казахстан: 0%
Литва: 0%
Джерело: facebook.com/annopolsky