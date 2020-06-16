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Должников за коммуналку предложили приравнять к алиментщикам

Должников за коммуналку предложили приравнять к алиментщикам

За долги по “коммуналке” граждане будут отвечать имуществом и зарплатой.

В случае, если у гражданина появилась задолженность за оплату жилищно-коммунальных услуг, он должен обязательно заключить договор об отсрочке уплаты долга. Если такой договор не заключен или не выполняется, к должнику будет предъявлен иск суд, при положительном решении которого взыскание долга за “коммуналку” будет проводиться по тем же нормам, что и взыскание долга с алиментщиков.

Такие предложения содержаться законопроекте № 3613, зарегистрированном секретариатом ВРУ.

В частности, до полного погашения задолженности с должника могут автоматически взыскать до 50% заработной платы. Как и алиментщику, ему могут запретить выезд за границу, пользование автотранспортом и охоту. Если же долги за коммуналку превышают сумму платежей за три месяца, то взыскание может происходить за счет имущества должника.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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