Домино (Часть 1)

Из Крыма время от времени приходят сообщения об интересных событиях, которые не могут не веселить. Например, с лета сообщают подробности о строительстве режимного объекта на площадях бывшей приморской дачи Януковича. Ушлые люди сообщают, что характер мер безопасности и перечень того, что завозится на закрытую территорию, говорит о том, что там строят очередной дворец Путина. А вот совсем недавно написали, что из Балаклавы ушли все посудины российских пограничников и там освободили весь причал под нечто другое. Тут явный намек на то, что это – высочайшее решение, а швартоваться там станут императорские яхты. В общем, время от времени проходят подобные сообщения, суть которых сводится к одному – Москва тут закрепляется всерьез и надолго.

С одной стороны, это надо показывать потому, что все остальное, что более или менее, но работало до оккупации, постепенно приходит в упадок. Лето, когда из Крыма в Украину шли фуры с виноградом, помидорами, персиками и прочим, и это кормило ту часть населения, которая обслуживала туристов, стало миражом. Ну а с туристами – вообще все понятно. В общем, такие циркулирующие слухи показывают, что жизнь бьёт ключом, пусть и не в тех местах, что было раньше.

На этом фоне прошла информация, которая прямо завязана на этих слухах. Оккупационная администрация и ее гауляйтер начали последнюю волну отжима недвижимости и земли у прежних собственников. Она им нужна не потому, что этого требуют какие-то грандиозные проекты, а по причине утилитарной – отнять и продать. В общем, бандиты не могут действовать в ином ключе ни в Крыму, ни на Донбассе. Везде одно и то же. Создать что-то нет ни навыков, ни желания, а вот отнять и продать – легко!

Именно тут и возникает связь, как с путинским дворцом, так и с балаклавской пристанью. Дело в том, что отнять имущество, а тем более – недвижимое, дело нехитрое. Особенно в РФ, где органы власти могут это сделать легко и непринужденно, а вот продать награбленное – надо уметь. Ведь когда речь идет о крупных, с внушительными прайсами, покупках, покупатель всегда будет иметь штат юристов, экономистов и банкиров, которые пояснят возможные риски сделки. А все риски, в подобном случае, возникают от неопределенности статуса Крыма, с точки зрения россиян. В самом деле, их законодательные органы приняли все нужные решения и вроде бы можно не беспокоиться. Но вот серьезные учреждения, которые реально сталкиваются с рисками, связанными с международными отношениями, давно ушли из Крыма или даже не заходили туда. Для них понятно, что все эти кипы «документов», принятые цирком, под названием Госдума и Совфед, за рубежом не конвертируются никоим образом и, по-большому счету, имеют ценность даже меньшую, чем туалетная бумага.

Даже сами российские юристы, уныло разбираясь в крымской ситуации, легко и быстро доходят до совершенно печальных выводов, идущих даже глубже и дальше операции по аннексии Крыма. Поэтому, любой серьезный денежный мешок, послушав своих специалистов, привычно вложит деньги в недвижимость Испании, Франции или теперь – Гонконга. Там нет этих подводных течений и все довольно просто и предсказуемо.

Есть мнение, что Путину дворец на ЮБК нужен как зайцу стоп-сигнал, но нужно показать, что император не имеет сомнений, вот и дворец строит, и яхты планирует перегнать поближе, устроив такой себе Антиб со стоянкой для «лодок». Чернь должна всасывать эти слухи и делать выводы, мол если царь тут строится, то и нам рядышком – тоже можно.

Только вот у Путина есть несколько мест, основным из которых является объект Ямантау на Южном Урале, где в глубоких бункерах тихо и спокойно, да и барахлишко там давно хранится в слитках, камешках и наличности. Не много, но пара-тройка десятков миллиардов – припасена на всякий случай. С Крымом – другой расклад. Понятно, что в случае жесткого расклада, база ЧФ будет накрыта первым же залпом, а потому сидеть там нет смысла. В Сочи – нет базы, но есть Бункер. Но строить надо, чтобы чернь не паниковала. Глядя на это, многие принимают решение о том, чтобы прикупить что-то в Крыму. Но с Крымом ситуация совсем простая. Только вот Крым выглядит первой, пусть и мощной костяшкой, которая обвалит весь набор домино, в одном и том же стиле.

Европой и не закрыт Штатами. Да что там, его вообще никто не закрывал, кроме РФ. И то сказать, не всей РФ, а Москвой, вернее – Кремлем, а уж если быть точным – Путиным. Вся эта свора, которая подписывала бумажки по Крыму, в случае «большого шухера», мгновенно расскажет, что не могли поступить иначе из-за собственной безопасности и безопасности своих семей. Некоторые уже собирают соответствующие доказательства того, что действовали они по принуждению. После смерти Сталина такое было сплошь и рядом, да и после Гитлера – тоже. Главное сделать невинные глазки, желательно – с застекленевшими слёзками, разинуть пошире варежку и набрав полные легкие воздуха орать: «Не виноватая я, он сам пришел!»

В общем, одно дело – скандировать «крымнаш», а совсем другое – отвечать за это собственной холкой. Россияне настолько стремительно мимикрируют к изменившейся властной обстановке, что безусловно опередили население любой другой страны. Они даже хамелеонам дадут фору.

За примерами далеко ходить не стоит. Во время той фазы Второй Мировой Войны, когда товарищ Гитлер успешно пинал товарища Сталина, а красная армия, как в день своего основания 23 февраля 1918 года, успешно драпала от наступающих немцев, население россии быстро сориентировалось и на оккупированной территории дружно, всем колхозом, подалась под крыло любимого фюрера. В общем, только под ружье встало от 600 тыс. до миллиона россиян – дедушек и бабушек тех, кто сейчас на машинах рисует «На Берлин» или «Можем повторить». В общем, они не врут, они готовы повторить и непременно повторят упражнение «переобувание в прыжке». Ведь указанное количество людей не включает тех, кто работал в комендатурах, на транспорте и прочих местах, где висели знакомые лозунги: «все для фронта, все для победы Германии». Суровая правда времени германской оккупации говорит о том, что все население совко было как минимум – нейтральным, а по большей части, приняло новую власть и вздохнуло с облегчением, после ужасов совка. Да, евреи в эту игру не играли, по вполне понятным причинам, но «былинный русский народ» прекрасно разучил новое приветствие «Хайль Гитлер» и не стеснялся использовать его в быту.

(окончание следует)

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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