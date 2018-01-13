Домино (Часть 2)

Так что неизбежное изменение ситуации, будь то со смертью Путина или естественным исчерпанием ресурсов российской экономики, запустят процесс, в результате которого россиянам станет уже не до царя, как это уже было с императором Колей 2.

В отличие от Донбасса, Крым будет возвращен в состав Украины без активных военных действий. Он просто станет непосильной ношей и отвалится. И вот в этот момент окажется, что Украина неоднократно предупреждала всех о том, что любые сделки, требующие нотариального оформления и участия органов власти, совершенные в период оккупации Крыма, будут признаны ничтожными, то есть – недействительными с момента их заключения. Российским покупателям домиков, земли и прочего, в Крыму, следует понимать последствия этого предупреждения. Ни один суд не признает их добросовестными покупателями, а это значит, что прежние владельцы просто вышвырнут их оттуда без объяснений и церемоний. С точки зрения украинского законодательства, нувориши не будут иметь никакого основания находиться в указанных объектах недвижимости. То есть, гнать их будут пинками и битами, а пенять будет не на кого.

На самом деле, единодушие о том, что «вопрос Крыма закрыт», нет даже в РФ. Будь он закрыт, из него не сделали бы помесь лепрозория и военной базы. Хуже того, сами россияне, комментируя эту фразу Путина, пусть и не в лоб, но задают простой уточняющий вопрос: «кем закрыт?». Тут вся магия именно в постановке вопроса, ибо ответ на него почти сразу все расставляет по местам. Он не закрыт и не может быть закрыт Украиной. Он не закрыт

Им пояснят, что в результате сделки купли-продажи или другого отчуждения, они не получили никаких прав, по украинскому законодательству, а расстались со своими деньгами, на собственный страх и риск, вопреки настойчивым предупреждениям украинских властей. Тут даже о реституции, возврате в исходное состояние, будет трудно говорить, ибо они попадут в коллизию. Чем больше они будут налегать на образ добросовестного покупателя, тем больше возможностей назвать себя добросовестным покупателем, будет у второй стороны. В конце концов, покупатели придут к единственному выводу о том, что мошенником, в данной ситуации, выступила российская власть. Вот с нее и будет предложено взыскивать ущерб, в порядке регресса. То есть, ущерб был нанесен в результате незаконных действий российской власти.

А к тому времени, сама российская (или как она там будет называться) власть, уже денонсирует все эти бумажки, принятые с нарушением конституции самой РФ и сотен международных нормативно-правовых актов, которые РФ обязалась соблюдать и выполнять. Окажется, что во всем виновата преступная верховная власть. Круг замкнулся и «кидок» завершен. Все оболтусы, которые что-то себе купили в Крыму с 2014 года, могут поздравить себя с тем, что засунули свои деньги в известное темное и сырое место.

Именно для того, чтобы у россиян не возникала подобная цепочка рассуждений, проводятся имитационные работы, призванные показать необратимость аннексии Крыма. То есть, налицо работа фокусника – мастера эстрады, который широкими движениями рук отвлекает внимание публики, а главное действие проходит незамеченным. Законченный оболтус крестится, и как принято в Московии говорит: «чудо еси», а более наблюдательный и сообразительный поймет, что все это – обман, хоть ты и не рассмотрел, в чем именно он заключается. Казалось бы, на этом и все, но не тут-то было. Так упадет лишь первая костяшка домино.

Грядут выборы Путина в марте этого года. Госдеп уже заявил о том, что в случае манипуляций с выборами, Москва может быть уверенной в том, что с ее отношении любого характера, будет покончено. Это значит, что Путин окончательно утратит легитимность, и этот вопрос будет переведен в практическую плоскость. А раз так, то к вопросу легитимности главы РФ, будут применены стандартные юридические критерии оценки. Практически сразу, выяснится то, что известно почти всем. Нынешняя каденция Путина уже не легитимна. Следующая каденция – не легитимна тем более. В этом случае все, что подписывал этот поц, утратит свою законную силу.

Аналогию этой ситуации показали российские биатлонисты. На днях, российский олимпийский чемпион 2014 года, без мельдония показал свое истинное 53 место, на международных соревнованиях. Не правда ли, 53 место – не совсем первое? В общем окажется, что в последние годы, Московией правил клоун, ряженный, престарелый шут, который не имел права подписывать документов, от имени РФ, а уж тем более – втягивать страну в две войны.

Все эти «прямые линии», выступления в ООН, грозные заявления и прочее, делал самодеятельный артист в области разговорного жанра. Что-то типа Юрия Гальцева, или сыгравшего в ящик Миши Задорнова. Только те вроде как юморили, а этот рассказывал разные вещи, морща лысый лоб и стараясь изобразить избыток интеллекта. То есть, от их имени, выступало ничтожество, сжираемое комплексом шибздика и пугающее всех каблуками с микролифтом.

Это будет фокус, последствия которого трудно себе даже представить. Ведь что говорили подсудимые на Нюрнбергском трибунале? Они говорили о том, что выполняли приказы и не могли поступить иначе. А Гитлер, отдававший эти приказы, публично и неоднократно говорил своим подчиненным о том, что он лично берет ответственность на себя за все те грязные вещи, которые приходится делать военным и спецслужбам. Но у подсудимых этот номер не прошел и большая часть таки ушла на вешалку. В РФ этот номер может не пройти. Окажется, что военные и гражданские лица, выполняли приказы клоуна или просто дурика, прикинувшегося Наполеоном. Любой военный, любой чиновник, обязаны знать конституцию своей страны, а потому – должны представлять, когда Путин перестал быть легитимным правителем. Так что все преступления, в том числе – военные, по которым нет срока давности, замкнуться не на Путине, а ниже, ибо Путин просто не правомочен. Тогда, костяшки домино станут складываться со все больше нарастающей скоростью, пока не упадет последняя подпорка лепрозория.

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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