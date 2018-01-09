Дональд Трамп не знает слов национального гимна США (видео)

Президента США Дональда Трампа американцы обвинили в незнании слов национального гимна.

Соответствующие записи в соцсетях появились после визита американского президента на футбольный матч в Атланте.

Перед началом игры глава Белого дома вышел на поле и занял место посреди военных на время исполнения гимна.

После этого в социальных сетях заметили, что Трамп на видео выглядел так, будто забыл текст и не всегда "попадал" в слова. В свою очередь, сторонники американского лидера заявили, что гордятся тем, что президент вышел на поле, чтобы проявить уважение.

Стоит добавить, что американский кодекс флага, в котором указаны правила обращения с национальным флагом, не указывает, что присутствующим обязательно исполнять гимн.

Yа матче между учебными заведениями Джорджии и Алабамы за Трампом наблюдали десятки тысяч любителей университетского футбола со всей страны.

Источник: BBC

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