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Дональд Туск привітав Петра Порошенка з виходом до другого туру президентських виборів
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском.
Дональд Туск привітав Петра Порошенка з виходом до другого туру президентських виборів. Він особливо відзначив дотримання демократичних стандартів під час виборів і назвав це важливим здобутком Глави держави.
Співрозмовники обговорили питання двостороннього порядку денного в контексті проведеного напередодні міні-саміту Україна – ЄС в Брюсселі 20 березня.
Також було домовлено про наступні контакти на найвищому рівні.
Источник: president.gov.ua
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