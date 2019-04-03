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Дональд Туск привітав Петра Порошенка з виходом до другого туру президентських виборів

Дональд Туск привітав Петра Порошенка з виходом до другого туру президентських виборів

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Дональд Туск привітав Петра Порошенка з виходом до другого туру президентських виборів. Він особливо відзначив дотримання демократичних стандартів під час виборів і назвав це важливим здобутком Глави держави.

Співрозмовники обговорили питання двостороннього порядку денного в контексті проведеного напередодні міні-саміту Україна – ЄС в Брюсселі 20 березня.

Також було домовлено про наступні контакти на найвищому рівні.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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