Донбасс обходится России в 150 миллиардов рублей в год

Российская Федерация тратит на самопровозглашенные на Донбассе "республики" миллиарды долларов. Об этом в интервью "Новой газете" рассказал Вадим Самодуров, политтехнолог, создававший пресс-центр "Новороссия".

"Россия повесила себе на "шею" малоуправляемые, плохоконтролируемые территории. С мертвой экономикой, с разваленной инфраструктурой, с населением, частично имеющим теперь российские паспорта. Эти территории мы должны содержать, кормить, обеспечивать, защищать. Мы делаем это почти семь лет. И продолжаем это делать. И вынуждены будем это делать еще очень долго, судя по всему. По разным оценкам, ежегодно Россия вливает в Донбасс от 4 до 6 млрд долларов в год. 6 млрд это конечно завышенная оценка. На мой взгляд, реалистичные цифры - это около 150 млрд рублей в год в комплексе. На всё. Это деньги, уходящие в никуда", - рассказал Самодуров.

По его словам, "даже если допустить, что они все расходуются целевым образом, а это далеко не так, то это деньги, которые мы вливаем в ничью (уж точно не в свою!) территорию".

Агентство Телевидения Новости