Донецький напрямок: місто Мар’їнка знов під контролем ЗСУ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 19 квітня. 55 доба війни.

Продовжується переміщення пошкодженої техніки військових частин Східного військового округу залізничним транспортом з території республіки білорусь до російської федерації. Збройні сили російської федерації й надалі використовують аеродромну мережу на території республіки білорусь з метою завдання авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території нашої держави.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом міста Харкова. Окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. Підрозділи противника здійснили спробу наступу та ведення штурмових дій південніше міста Ізюм. Успіху не мали, зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

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