Допомога на дитину: як опікуну оформити її отримання

Про необхідні документи та строки призначення розповідає наш юридичний консультант.

Як розповів директор Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Дмитро Перепелиця, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається в розмірі, що становить два прожиткові мінімуми для дитини відповідного віку (з 01.12.2019 р. – діти до 6 років 1779 грн; з 6 до 18 років – 2218 грн). Допомога виплачується органами соціального захисту населення за місцем проживання.

"Для одержання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, до органу праці та соціального захисту населення необхідно подати: заяву про призначення допомоги; копію рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки над дитиною; копію свідоцтва про народження дитини; довідку про реєстрацію місця проживання опікуна; довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун (тобто доходи)" - говорить юрист.

Він також зауважив, що у разі, коли на дитину виплачуються призначені пенсія, аліменти, стипендія, розмір державної допомоги на таку дитину визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром зазначених вище доходів.

Щодо строків призначення, то допомога призначається з місяця, в якому подано заяву з документами, виплачується щомісячно до повноліття дитини. "Вона виплачується 12 місяців; для подовження виплати необхідно подати заяву та довідки про місячні розміри одержаних доходів опікуном на дитину" - говорить Дмитро Перепелиця.

Источник: slk.kh.ua

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