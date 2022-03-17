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Допомогти Маріуполю! Арестович закликав до рейкової війни

Допомогти Маріуполю! Арестович закликав до рейкової війни

Радник голови ВП Олексій Арестович, по суті, закликав українців до партизанської війни на знищення інфраструктури. Хоче влаштувати «тотальну рейкову війну супротивникові».

Ключовими напрямками назвав Крим – Мелітополь, Крим – Херсон, Валуйки – Куп’янськ, Гомель – Київ.

За словами Арестовича, зрив постачання супротивника залізницями (а цей вид постачання найефективніший) може радикально змінити ситуацію на нашу користь, особливо на напрямку Крим – Мелітополь.У цьому напрямку противник забезпечує угруповання, що штурмує Маріуполь.

При цьому, Арестович навіть застеріг бажаючих взяти участь у партизанській війні, зазначивши, що шляхи охороняються супротивником. Порадив бути обережними. Воно й зрозуміло. З огляду на те, що він по суті публічно вказав на напрямки, за якими треба бити. В армії РФ це теж прочитають.

Агентство Телевидения Новости

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