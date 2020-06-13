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Досягнення взаємосумісності з країнами НАТО, нарощування бойових та оперативних спроможностей є і залишатиметься пріоритетом розвитку ЗС України

Досягнення взаємосумісності з країнами НАТО, нарощування бойових та оперативних спроможностей є і залишатиметься пріоритетом розвитку ЗС України

11 червня відбулася телефонна розмова Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака з начальником Штабу оборони Великої Британії генералом Ніколасом Картером.

Під час розмови Головнокомандувач ЗС України поінформував генерала Ніколаса Картера про ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил та епідеміологічний стан у Збройних Силах України. Сторони обговорили низку питань двостороннього військового співробітництва в частині реалізації підготовки особового складу в рамках програми «ORBITAL», сприяння розвитку ВМС ЗС України та вивчення особовим складом Збройних Сил України англійської мови.

— У Збройних Силах України нам вдалося утримати ситуацію з COVID-19 під контролем, це стосується і району проведення операції Об’єднаних сил, де не захворів на коронавірус жоден військовослужбовець, — зазначив генерал-полковник Руслан Хомчак та висловив вдячність за передані британською стороною в якості гуманітарної допомоги засоби індивідуального захисту. Це 40 тисяч захисних масок, тисяча трирівневих захисних респіраторів, безконтактні інфрачервоні термометри тощо. Частину з них вже доправлено до України і, найближчим часом, буде передано до району проведення операції Об’єднаних Сил.

— Ми поставили амбітне завдання — з 2025 року для кожного офіцера знання англійської мови має стати обов’язковою умовою проходження служби у Збройних Силах України, — повідомив Головнокомандувач ЗС України.

Він наголосив, що досягнення взаємосумісності з країнами-членами NATO, нарощування бойових та оперативних спроможностей є і залишатиметься пріоритетом розвитку Збройних Сил України. Генерал-полковник Руслан Хомчак відзначив стратегічних радників високого рівня за вагомий внесок і важливі поради щодо реформування Українського війська. Зокрема, подякував за дорадчу допомогу генералів Гордона Мессенджера та Алана Річмонда.

Під час бесіди генерал Ніколас Картер запропонував спланувати та провести спільні навчання з підрозділами Сухопутних військ ЗС України. Головнокомандувач ЗС України підтримав зазначену пропозицію та висловив сподівання, що більш детально це та інші питання співробітництва буде обговорено під час особистої зустрічі.

Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

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