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Досрочные выборы в парламент: ЦИК создала 199 ОИК

Досрочные выборы в парламент: ЦИК создала 199 ОИК

Центральная избирательная комиссия создала 199 окружных избирательных комиссий по внеочередным выборам народных депутатов, которые состоятся 21 июля.

Такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

"... ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, с учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с применением механизма жеребьевки всего в состав указанных комиссий включается 3582 человека.

Поэтому все 199 комиссий образуются в максимальном составе из 18 человек.

Источник: prm.ua

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