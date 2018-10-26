Доставка пенсий будет прекращена, - Укрпочта

С 1 января 2019 доставка пенсий осуществляться не будет. Также закроется несколько тысяч стационарных отделений "Укрпочты".

В среднем каждое отделение «Укрпочты» в селе ежемесячно несет убытки почти на 3 тысячи гривень. Одна из главных причин убыточности — доставка пенсий по тарифам ниже себестоимости, на каждой доставке «Укрпочта» теряет 19 гривен.

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Ранее «Укрпочта» пригрозила прекратить доставку пенсий, так как тариф на эту услугу не пересматривался с 2004 года.

«Уникальная ситуация: большинство почтовых служб мира получают субсидии от государства на содержание некоммерческой сети. „Укрпочта“ же не может не то, чтобы получить субсидии, а покрыть собственные расходы», — заявил Смелянский в интервью газете «Урядовий кур'єр».

По словам гендиректора, чтобы избежать такой ситуации, еще в ноябре прошлого года министерства инфраструктуры и экономического развития и торговли согласовали новый тариф и обратились за согласованием в Министерство социальной политики и Пенсионный фонд.

«17 наших обращений до сих пор без ответа. Тариф остается неизменным с 2004 года, мы предоставляем услугу по тарифам 14-летней давности. Актуализацию пенсионного тарифа не заложен и в проекте госбюджета на 2019-й. Пенсионный фонд не сделал этого даже после встречи с Президентом Петром Порошенко, где была отмечена необходимость сохранения уникальной сети „Укрпочты“. Поэтому больше обращений не будет», — заявил гендиректор «Укрпочты».

Антикризисный план будет введен 1 ноября, если тариф не будет одобрен, что означает, что «Укрпочта» вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий.

«С 1 января 2019 не будем доставлять пенсии, закроем 5−7 тысяч стационарных отделений, освободим часть административного и производственного персонала. Компания сосредоточится на построении почтово-логистического и финансового бизнеса в городах, а также там, где это целесообразно и выгодно», — резюмировал руководитель «Укрпочты».

Новости портала «Весь Харьков»