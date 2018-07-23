Достопримечательность архитектуры - дом Сурукчи - под угрозой сноса?

Дом Сурукчи, который расположен на улице Чубаря, является достопримечательностью архитектуры местного значения. Построен он был в XVIII веке известным архитектором Величко в стиле неоклассицизма. В нем проживал известный харьковский врач Степан Сурукчи, а на террасе его дома часто проходили концерты и культурные вечера.

Ирина Гончарова, представитель «Save Kharkiv»

Це один з найвідоміших старовинних особняків Харкова. Він належав до кінця XIX століття і до 17 року професору оториноларингологу Степану Гавриловичу Сурукчи, який найбільш відомий тим, що він лікував Шяляпіна, коли той мав проблеми з голосом. Потім вони стали друзями, і Шаляпін неодноразово на цій терасі виступав потім, коли вилікувався. Але насправді, це був відомий професор, який вилікував і багатьох інших відомих людей.

Однако этот дом повторяет судьбу многих других подобных памятников города. Его не восстанавливали уже почти век, разве что охотники за металлом наведывались, ухудшая и без того плохое положение здания. И сегодня, сменив нескольких владельцев, дом Сурукчи оказался в руках застройщика. Ирина говорит: велика вероятность того, что это – «звоночек» к его сносу.

Ирина Гончарова, представитель «Save Kharkiv»

Департамент обласної державної адміністрації з архітектури та містобудування фактично багато років саботує усю пам’ятко-охоронну діяльність. І цей будинок, і усі інші будинки не внесені в державний реєстр. Тобто вони внесені лише в старі паперові списки радянських часів. Це означає, що коли забудовник приїде, буде зверталися до ГАСКу або до інших за будівельними дозволами на знесення, на початок робіт, працівники ГАСКу - вони подивляться в електронний реєстр - а його там нема. І вони підпишуть, і його за день знесуть.

Департамент по закону обязан заставить владельца дома подписать охранный договор, по которому собственник не будет иметь права на его снос. Хотя это правило в Харькове и области чаще всего не срабатывает. Как это случилось со сгоревшей дотла усадьбой Шидловских в Старом Мерчике, или с домом сестер Синяковых. Хотя по дому Сурукчи надежда появилась с заявлением городского головы Геннадия Кернеса.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Мы посмотрим, на каких основаниях был проведен этот договор, а также мы посмотрим, какие обязательства есть по сохранению дома культурной спадщины. Поэтому, я думаю, в ближайшую неделю вы получите ответ. Мы этим делом займемся. Никакие исторические ценности не будут снесены, а наоборот - будут приукрашены.

Поэтому сдержит ли свое слово мэр - станет ясно в ближайшее время.

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