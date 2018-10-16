Дострокова пенсія для батьків дитини-інваліда: які документи потрібні

Відповідно до пенсійного законодавства, за загальним правилом будь-яка людина, якій виповнилося 60 років, за наявності 25-річного страхового стажу має право на призначення пенсії за віком. Однак з цього правила є кілька винятків. До одного з таких винятків пенсійне законодавство відносить призначення пенсії за віком матерям інвалідів з дитинства.

Як пояснює адвокат Роман Чумак, дана норма міститься в Законі України «Про пенсійне забезпечення» (стаття 17) і в Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

– Зокрема, у розділі XІV-1 «Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» міститься норма, яка вказує, що мати дитини – інваліда з дитинства має право на призначення дострокової пенсії за умови, що вона займалася вихованням такої дитини до шестирічного віку, досягла 50-річного віку і має 15 років страхового стажу, – говорить Роман Чумак. – У разі, якщо виховання дитини з інвалідністю здійснювалося батьком, то, виходячи з вибору матері або в разі її відсутності, йому також може бути призначено дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років і за наявності не менше ніж 20 років страхового стажу.

Крім того, за словами юриста, законом указується, що до осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю у віці до 16 років.

Отже, для того, щоб матері (батьку) достроково вийти на пенсію, виходячи з вищевказаної норми, обов’язкові такі умови: вік матері або батька – 50 і 55 років відповідно; страховий стаж матері або батька – 15 і 20 років відповідно; дитина має статус або дитини-інваліда віком до 16 років, або інваліда з дитинства; дитина до 6 років виховувалася в родині.

Щоб матері або батькові отримати зазначену пенсію, необхідно подати певний перелік документів до пенсійних органів. Зокрема, Постанова правління Пенсійного фонду України «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» встановлює, що для призначення дострокової пенсії матерям або батькам інвалідів з дитинства в пенсійні органи необхідно подати такі документи: свідоцтво про народження дитини; документи, що свідчать про виховання дитини до 6-річного віку; документи, що свідчать про визнання дитини інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом.

Так, свідоцтво про народження дитини встановлює факт самого народження дитини. Виховання дитини до 6-річного віку підтверджується на підставі свідоцтва про народження або паспорта дитини.

Статус інваліда з дитинства або дитини-інваліда може засвідчуватися такими документами: випискою з акта огляду в МСЕК; медичним висновком закладів охорони здоров’я; посвідченням одержувача допомоги; довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги.

– Іноді можливі випадки, коли особа визнається інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом після досягнення 18-річного віку і 6-річного віку відповідно. У таких випадках необхідно надати висновок МСЕК про можливість настання інвалідності до досягнення особою 18 років і/або висновок ЛКК про те, що дитина мала медичні показання для визнання її дитиною-інвалідом до досягнення 6-річного віку, – пояснює Роман Чумак.

За наявності всіх перерахованих вище обов’язкових умов і документів особа може вийти на дострокову пенсію за віком.

Источник: slk.kh.ua

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