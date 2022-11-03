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До свого 22-го дня народження 92-га ОМБр імені кошового атамана Івана Сірка створила власний канал на Youtube

До свого 22-го дня народження 92-га ОМБр імені кошового атамана Івана Сірка створила власний канал на Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCL8gGQq6WZTC_YP72bvMqRA

Відтепер можна спостерігати за бойовим шляхом та повсякденним життям нашої рідної 92-ї в форматі  унікальних відео-сюжетів! Давайте підтримаємо наших героїв підписками та лайками!

Тримаймо стрій! Тримаймо небо над Україною! Виборюємо життя! Бажаємо міцного здоров’я та йдемо до Перемоги!

Джерело: https://t.me/c/1347456995/63379

Новости портала «Весь Харьков»

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