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До свого 22-го дня народження 92-га ОМБр імені кошового атамана Івана Сірка створила власний канал на Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCL8gGQq6WZTC_YP72bvMqRA
Відтепер можна спостерігати за бойовим шляхом та повсякденним життям нашої рідної 92-ї в форматі унікальних відео-сюжетів! Давайте підтримаємо наших героїв підписками та лайками!
Тримаймо стрій! Тримаймо небо над Україною! Виборюємо життя! Бажаємо міцного здоров’я та йдемо до Перемоги!
Джерело: https://t.me/c/1347456995/63379