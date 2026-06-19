Довіри мало. Лише 16% американців вважають, що ШІ принесе користь суспільству — опитування

Половина американців користується ШІ-чатботами, але лише 16% вважають, що штучний інтелект позитивно вплине на суспільство. За рік частка користувачів таких сервісів у США зросла з 33% до 50%.

Про це пише видання Gizmodo.

Дослідження Pew Research Center показало, що 50% дорослих американців користуються чатботами на основі штучного інтелекту, а чверть робить це щодня. Водночас лише 16% опитаних вважають, що ШІ матиме позитивний вплив на суспільство.

Найпопулярнішим чатботом у США залишається ChatGPT. Про його використання повідомили 44% американців. Рік тому цей показник становив 34%.

Друге місце посідає Gemini від Google, яким користуються 24% респондентів. Далі йдуть Copilot від Microsoft (17%), Meta AI (14%), Grok від xAI (8%), Claude від Anthropic (6%) і Character.ai (3%).

Згідно з опитуванням, 51% дорослих американців узагалі не користуються ШІ-чатботами. Ще 25% звертаються до них кілька разів на тиждень або рідше. Щодня чатботами користуються 24% опитаних, зокрема 4% роблять це майже постійно.

Рівень використання ШІ залежить від віку. Серед американців віком від 18 до 29 років чатботами користуються 66%, серед людей від 30 до 49 років — 61%, від 50 до 64 років — 42%, а серед тих, кому понад 65 років, — 23%.

Попри активніше використання технології, молодь ставиться до неї більш скептично. Серед людей віком 18−29 років 48% вважають, що протягом наступних 20 років ШІ негативно вплине на суспільство, а 37% очікують негативного впливу особисто на себе. У віковій групі 30−49 років таких відповідей було 39% і 30% відповідно.

Серед американців старших за 50 років негативного впливу ШІ на суспільство очікують 37%, а на себе особисто — 28%.

Найчастіше чатботами користуються люди з високими доходами. Серед них про використання ШІ повідомили 66% опитаних. У групі із середніми доходами таких 49%, а серед людей з низькими доходами — 41%.

Найпоширеніше застосування ШІ — пошук інформації. Так відповіли 42% користувачів. Ще 38% працевлаштованих американців використовують штучний інтелект для виконання робочих завдань.

Для розваг чатботи використовують 25% респондентів, для створення або редагування фото й відео — 24%. По 20% опитаних звертаються до ШІ за медичними порадами або інформацією про харчування та фізичну форму. Новини через ШІ отримують 13%, емоційну підтримку чи поради — 10%, а 4% використовують такі системи як співрозмовника.

Серед усіх американців 30% вважають, що ШІ підвищує їхню продуктивність. Лише 5% переконані, що він її знижує. Водночас лише 8% вважають, що технологія позитивно впливає на їхнє щастя.

Більшість опитаних також занепокоєна безпекою даних. 71% американців вважають, що через розвиток ШІ їхня особиста інформація стане менш захищеною. Лише 3% очікують покращення безпеки.

Щодо державного регулювання, 67% респондентів заявили, що мало або зовсім не довіряють американській владі в питаннях контролю за розвитком ШІ. Ще 59% не впевнені, що компанії, які створюють і впроваджують такі технології, діють відповідально.

Серед тих, хто не користується чатботами, 83% пояснили це відсутністю інтересу. Ще 79% хвилюються через використання їхніх персональних даних, 76% не довіряють точності відповідей, а 55% зазначили, що не знають, як користуватися такими сервісами.

Опитування проводилося з 17 по 23 лютого 2026 року. У ньому взяли участь 5119 дорослих жителів США.

Джерело: techno.nv.ua

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